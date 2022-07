de Ligt, il Bayern Monaco chiede informazioni alla Juve (Di domenica 3 luglio 2022) Non solo Chelsea e Manchester City, anche il Bayern Monaco è sulle tracce di de Ligt, sempre più lontano dalla Juve Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni sulla situazione di Matthijs de Ligt. Mosse soltanto perlustrative, ma che, come riporta la Bild, conferma l’interesse dei bavaresi per l’olandese. Il difensore della Juve, ormai in uscita, è seguito anche in Premier League dal Chelsea e il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Non solo Chelsea e Manchester City, anche ilè sulle tracce di de, sempre più lontano dIlha chiestosulla situazione di Matthijs de. Mosse soltanto perlustrative, ma che, come riporta la Bild, conferma l’interesse dei bavaresi per l’olandese. Il difensore della, ormai in uscita, è seguito anche in Premier League dal Chelsea e il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

