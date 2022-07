Covid | tornano crescita esponenziale e polmoniti

(Di domenica 3 luglio 2022) La curva dell'epidemia dicresce ormai in modoa livello nazionale, come non accadeva dal novembre scorso, e nei pronto soccorso sia vedere casi di polmonite e un grande ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tornano ad aumentare i casi di polmonite da Sars-CoV-2 che richiedono la ventilazione assistita e la responsabile è… - isNews_it : Covid, aumentano le reinfezioni e tornano a crescere i casi di polmonite - gian20205 : Se nei pronto soccorso si tornano a vedere casi di asintomatici la colpa è vostra!! Covid in Italia e nel mondo, ul… - UdineseTV : Tornano le polmoniti causate dal Covid, colpiti soprattutto non vaccinati e fragili - - MgraziaT : RT @Agenzia_Ansa: Tornano ad aumentare i casi di polmonite da Sars-CoV-2 che richiedono la ventilazione assistita e la responsabile è la so… -

La curva dell'epidemia dicresce ormai in modo esponenziale a livello nazionale, come non accadeva dal novembre scorso, e nei pronto soccorso sia vedere casi di polmonite e un grande numero di casi asintomatici, ...Ma quello che preoccupa i super esperti della Salute sono due numeretti nascosti tra le pieghe del bollettino settimanale di sorveglianzadell'Iss. Il primo è l'Rt "augmented" "che indica in ...La curva dell'epidemia di Covid cresce ormai in modo esponenziale a livello nazionale, come non accadeva dal novembre scorso, e nei pronto ...L'ondata di Coronavirus, spinta dalla variante Omicron 5, vedrà il picco dei contagi nella seconda parte di luglio. Un'anomalia, rispetto agli altri ceppi che ...