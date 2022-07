Covid, Ricciardi: "Le premesse non sono buone..." I rischio dopo l'ondata estiva (Di domenica 3 luglio 2022) L'aumento di casi di Covid che stiamo vedendo è "un'ondata intensa, solo parzialmente diversa da quella che l'ha preceduta". Ad affermarlo è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. Per il professore di Igiene e Sanità pubblica questo è "il virus è il più contagioso esistente sulla faccia della terra, come il morbillo", dice al Corriere della sera spiegando che "raramente attacca i polmoni" ma "può reinfettare più di una volta e anche se, ad esempio, ci infettiamo tre volte non acquisiamo un'immunità duratura. Questa ripetitività predispone al Long Covid". La previsione di Ricciardi è che a fine luglio ci sarà il picco dei casi ma "le premesse non sono buone, a ottobre potremmo trovarci in condizioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) L'aumento di casi diche stiamo vedendo è "un'intensa, solo parzialmente diversa da quella che l'ha preceduta". Ad affermarlo è Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute, Roberto Speranza. Per il professore di Igiene e Sanità pubblica questo è "il virus è il più contagioso esistente sulla faccia della terra, come il morbillo", dice al Corriere della sera spiegando che "raramente attacca i polmoni" ma "può reinfettare più di una volta e anche se, ad esempio, ci infettiamo tre volte non acquisiamo un'immunità duratura. Questa ripetitività predispone al Long". La previsione diè che a fine luglio ci sarà il picco dei casi ma "lenon, a ottobre potremmo trovarci in condizioni ...

