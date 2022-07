Basket, Pozzecco: “Contro l’Olanda massima attenzione per iniziare bene nuovo corso” (Di domenica 3 luglio 2022) L’ItalBasket è pronta a sfidare l’Olanda nell’ultima sfida della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di Basket, in programma tra Giappone, Indonesia e Filippine a settembre del prossimo anno. Ultimo allenamento in Italia, poi la partenza per Almere, alle porte di Amsterdam, dove lunedì 4 luglio (ore 19.30) gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi guidati dal coach italiano Maurizio Buscaglia al Topsportcentrum. Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha scelto i 12 giocatori che prenderanno parte alla gara, mentre sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Brescia Davide Alviti, Diego Flaccadori, Luca Severini e Tomas Woldetensae. Si tratta della prima partita ufficiale per il CT Pozzecco, dopo l’amichevole di Trieste persa Contro la Slovenia. “Inutile sottolineare ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) L’Italè pronta a sfidarenell’ultima sfida della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023 di, in programma tra Giappone, Indonesia e Filippine a settembre del prossimo anno. Ultimo allenamento in Italia, poi la partenza per Almere, alle porte di Amsterdam, dove lunedì 4 luglio (ore 19.30) gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi guidati dal coach italiano Maurizio Buscaglia al Topsportcentrum. Il Commissario Tecnico Gianmarcoha scelto i 12 giocatori che prenderanno parte alla gara, mentre sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Brescia Davide Alviti, Diego Flaccadori, Luca Severini e Tomas Woldetensae. Si tratta della prima partita ufficiale per il CT, dopo l’amichevole di Trieste persala Slovenia. “Inutile sottolineare ...

