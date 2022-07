Barcellona | Dembelé futuro sempre più incerto | la novità

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 luglio 2022) Domani ildi Xavi inizierà ufficialmente il raduno per la prossima stagione, ma non tutti i giocatori saranno presenti. Tra gli assenti ci sarà l’attaccante francese Ousmane. Il giocatore, classe 1997, non parteciperà alle visite mediche di rito per l’inizio della stagione.è svincolato da tre giorni, il suo contratto scadeva il 30 giugno 2022, e sembrava che negli scorsi giorni la società blaugrana e l’entourage del giocatore avessero raggiunto un accordo. Le parti avevano concordato un biennale fino al 2024 a cifre più basse del precedente contratto. OusmaneSecondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, ilavrebbe fissato come termine per accettare l’offerta le 21 di oggi, ma il giocatore non avrebbe risposto. ...