Baby K, lo spacco della gonna fa girare la testa | Gambe pazzesche (Di domenica 3 luglio 2022) La gonna di Baby K ha scatenato non poche reazioni da parte dei fan: avete visto che spacco? Guardate le Gambe pazzesche della cantante. La pop star italiana ha conquistato i fan con il suo look super. Apparsa così sui social, le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare. Avete visto che cosa ha L'articolo Baby K, lo spacco della gonna fa girare la testa Gambe pazzesche chemusica.it. Leggi su chemusica (Di domenica 3 luglio 2022) LadiK ha scatenato non poche reazioni da parte dei fan: avete visto che? Guardate lecantante. La pop star italiana ha conquistato i fan con il suo look super. Apparsa così sui social, le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare. Avete visto che cosa ha L'articoloK, lofalachemusica.it.

Pubblicità

redbullabuser : a lei non piace che mi attacco alla bottiglia, baby ti spacco in testa la bottiglia - ssil_mon : sono dolce, ma ti spacco, baby come un quattro bianchi maracuja -