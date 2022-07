Allegri cerca il grande scippo al Milan: “Giovane ed è un campione” (Di domenica 3 luglio 2022) Max Allegri sarà ancora il tecnico della Juve e per questo motivo sta cercando elementi che possano migliorare sempre di più la squadra. La presenza ancora una volta sulla panchina della Juventus da parte di Massimiliano Allegri non ha lasciato contenta gran parte della tifoseria, in particolar modo tutta quella che già lo contestava nei momenti felici del tecnico toscano in bianconero, quindi figuriamoci come siano aumentati gli attriti nell’ultimo periodo al termine di un campionato davvero molto deludente come quello appena passato, per questo motivo l’allenatore sta cercando in tutti i modi di rinforzare il centrocampo con un grande giocatore del Milan che potrebbe essere sul mercato. Ansa FotoLa stagione della Juventus appena trascorsa è stata decisamente molto negativa, con il ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 luglio 2022) Maxsarà ancora il tecnico della Juve e per questo motivo stando elementi che possano migliorare sempre di più la squadra. La presenza ancora una volta sulla panchina della Juventus da parte di Massimilianonon ha lasciato contenta gran parte della tifoseria, in particolar modo tutta quella che già lo contestava nei momenti felici del tecnico toscano in bianconero, quindi figuriamoci come siano aumentati gli attriti nell’ultimo periodo al termine di un campionato davvero molto deludente come quello appena passato, per questo motivo l’allenatore stando in tutti i modi di rinforzare il centrocampo con ungiocatore delche potrebbe essere sul mercato. Ansa FotoLa stagione della Juventus appena trascorsa è stata decisamente molto negativa, con il ...

Pubblicità

ilbianconerocom : La Juve riparte, Allegri cerca la riscossa con il Trap nel mirino - Erreppierreppi : @alessinho95 @86_longo Ma De Ligt ha fatto male (o meglio non ha fatto bene) con 3 allenatori diversi, non dico non… - MarcoDal4 : @mirkonicolino @NinoJfc @IlMarcheseBN Beh in prestito ci potrebbe anche stare, ma non mi sembra il tipo di giocator… - AleMala13 : @keybianconera @ilio34235634 @GoalItalia Conte non mi piace ma almeno valorizza, Sarri può non piacere però almeno… - Marco83913494 : @AndreaBriganti6 Ma intanto, visto che c'è Allegri, non possiamo fare che andate via voi e facciamo prima? Andate a… -