Zaniolo ha l'accordo con la Juve: Arthur chiave della trattativa (Di sabato 2 luglio 2022) . Possibile scambio con conguaglio Come riportato da Tuttosport, la Juve è sempre più insistente Nicolò Zaniolo, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima. Resta da trovare quelo con la Roma. In ribasso l'ipotesi di un prestito oneroso (10-15 milioni) con obbligo di riscatto nel 2023 (30 milioni più bonus) o l'inserimento di qualche giovane interessante nella trattativa come Nicolò Fagioli, mentre è tornata l'idea di uno scambio tra Zaniolo e Arthur con conguaglio a favore della Roma. Il brasiliano vuole essere ceduto ed è gradito da José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

