Wimbledon 2022, Sinner piega Isner: l'italiano vola agli ottavi di finale (Di sabato 2 luglio 2022) Niente male il Wimbledon 2022 di Jannik Sinner. L'altoatesino è il primo italiano, sperando non sia l'ultimo, a raggiungere gli ottavi di finale di questa edizione del torneo anglosassone su superfice in erba. Il tennista nostra avanza nel terzo Slam dell'anno piegando le velleità di vittoria di John Isner, statunitense che ben si è difeso nella partita di ieri. Attendendo la sfida, praticamente impossibile, di Lorenzo Sonego contro Rafa Nadal, la racchetta nostra salva parzialmente la faccia portando un suo alfiere nella fase più calda della manifestazione inglese. Negli ottavi, l'azzurro sarà chiamato a compiere una piccola, grande, impresa: l'avversario sarà infatti il "bimbo terribile" Carlos Alcaraz.

