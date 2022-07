Wimbledon 2022 | Lorenzo Sonego si risveglia tardi con Rafael Nadal | il mancino di Manacor agli ottavi

(Di sabato 2 luglio 2022)accededi finale di, allungando controla striscia di imbattibilità Slam del: 17 vittorie su 17. 6-1 6-2 6-4 il punteggio finale, con coda polemica alla fine per la questione del rumore fatto dal torinese in campo, soprattutto nel momento in cui, dopo la chiusura del tetto, c’è la rimonta con la conquista di 8 punti su 9. Prossimo ostacolo per l’iberico è l’olandese Botic van de Zandschulp. Che le cose non vadano troppo bene perlo si capisce subito, nel secondo game: al nono punto, infatti, è già costretto al cambio racchetta. Sull’1-2 sba la volée sullo 0-30, poi commette un errore di dritto sul 30-40 e sba il ...

