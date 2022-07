VNL femminile 2022: l’Italia domina la Bulgaria in tre set (Di sabato 2 luglio 2022) l’Italia domina la Bulgaria in tre set (25-12, 25-19, 25-21) nella sfida valida per la Week 3 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Grandissima sfida delle Azzurre di Mazzanti, che si sono dimostrate superiori in tutti i fondamentali trascinate da una grande Elena Pietrini. l’Italia è ora momentaneamente terza a quota 26 punti in attesa della sfida del Giappone. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELl’Italia: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL 2022: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Dopo un inizio di primo set equilibrato e con la ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022)lain tre set (25-12, 25-19, 25-21) nella sfida valida per la Week 3 della Volley Nations League (VNL). Grandissima sfida delle Azzurre di Mazzanti, che si sono dimostrate superiori in tutti i fondamentali trascinate da una grande Elena Pietrini.è ora momentaneamente terza a quota 26 punti in attesa della sfida del Giappone. IL TABELLONE DELLE FINALI VNL, IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL: FORMULA E REGOLAMENTO LA PARTITA – Dopo un inizio di primo set equilibrato e con la ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL femminile 2022: l’#Italia domina la #Bulgaria in tre set - zazoomblog : LIVE – Italia-Bulgaria 1-0 (25-12 21-17): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Bulgaria #(25-12 #21-17): - zazoomblog : LIVE – Italia-Bulgaria 0-0 (0-0): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - #Italia-Bulgaria #(0-0): #femminile - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL femminile - Il Brasile chiude con 10 vittorie, comunque davanti alle Azzurre - CarlottaRossi11 : Pallavolo VNL femminile - La Polonia di Stefano Lavarini non ha più possibilità di giocare la Final 8 -