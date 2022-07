Pubblicità

Restano sopra quota diecimila i nuovi positivi e cresce ancora la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi ilfa registrare 11.428 positivi su 32.601 tamponi esaminati , 826 in più di ieri con 1.975 tamponi processati in più. Di questi, 10.800 su 27.893 sono positivi al tampone antigenico mentre 628 su ...Le regioni con il maggior numero di città tra le 35 mete più ricercate sono, Sicilia, ... Secondo una recente indagine della piattaforma, sette italiani su 10 non temono più ilnella ... Virus in Campania, boom di positivi: il bollettino In Campania il tasso di positività, con gli ultimi dati del bollettino regionale Covid, supera il 35%. Sono 11.428 i positivi a fronte di 32.601 test per un tasso del 35,05 rispetto al 34,93 di ieri.Il tasso di positività è pari al 35,05%. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 25, quattro in meno rispetto a ieri Sono 11.428 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania ...