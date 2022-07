UFFICIALE | il Borussia Monchengladbach prende un centrale giapponese dal Manchester City

Pubblicità

Il Borussia Monchengladbach ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo il difensore Ko Itakura. Il centrale giapponese, che arriva dal Manchester City, ha firmato fino al 2026.