Ucraina, nuove esplosioni a Miykolaiv, ma le forze russe accusano lunghezza guerra (Di sabato 2 luglio 2022) - Prosegue senza sosta l'avanzata russa in Donbass. Secondo fonti ucraine, bombe a grappolo sono cadute ancora su Slovyansk Leggi su tg.la7 (Di sabato 2 luglio 2022) - Prosegue senza sosta l'avanzata russa in Donbass. Secondo fonti ucraine, bombe a grappolo sono cadute ancora su Slovyansk

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ucraina, Orban: 'No a nuove sanzioni, pace antidoto all'inflazione' #unioneeuropea #orban #facebook #viktororban… - telodogratis : Nuove armi dagli USA all’Ucraina, anche 2 sistemi missilistici terra-aria NASAMS - OvileItalia : RT @blogsicilia: ?? Guerra in #Ucraina ???? Nuove armi dagli #USA ????, anche 2 sistemi missilistici terra-aria NASAMS. Ma non solo ?? https://t.… - blogsicilia : ?? Guerra in #Ucraina ???? Nuove armi dagli #USA ????, anche 2 sistemi missilistici terra-aria NASAMS. Ma non solo ?? - Rebus1234562 : RT @ildisagioh: Il governo Draghi blocca le nuove proroghe del superbonus per mancanza di fondi, che verranno stanziati per ricostruire l’U… -