Ucraina, ambasciatore a Berlino imbarazza Kiev: “Il nazionalista Bandera non collaborò coi nazisti e non c’entra con l’Olocausto” (Di sabato 2 luglio 2022) In un comunicato senza precedenti, il ministero degli Esteri di Kiev ha preso pubblicamente le distanze dall’ambasciatore ucraino a Berlino Andrij Melnyk, e dalle sue affermazioni sul discusso ex leader nazionalista Stepan Bandera. In un’intervista rilasciata al giornalista Tilo Jung per il portale Jung und Naiv, Melnyk ha negato l’esistenza di prove sugli eccidi degli ebrei nel corso del secondo conflitto mondiale ad opera dei seguaci di Bandera, già leader dell’ala radicale dell’OUN, l’Organizzazione nazionalista Ucraina fondata a Vienna nel 1929 che in Ucraina mirava a costituire uno Stato indipendente di stampo totalitario. “Bandera non era un pluriomicida di ebrei e polacchi”, ha dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) In un comunicato senza precedenti, il ministero degli Esteri diha preso pubblicamente le distanze dall’ucraino aAndrij Melnyk, e dalle sue affermazioni sul discusso ex leaderStepan. In un’intervista rilasciata al giornalista Tilo Jung per il portale Jung und Naiv, Melnyk ha negato l’esistenza di prove sugli eccidi degli ebrei nel corso del secondo conflitto mondiale ad opera dei seguaci di, già leader dell’ala radicale dell’OUN, l’Organizzazionefondata a Vienna nel 1929 che inmirava a costituire uno Stato indipendente di stampo totalitario. “non era un pluriomicida di ebrei e polacchi”, ha dichiarato ...

Pubblicità

VoldemortessaLJ : RT @Gianl1974: La nave Zhibek Zholy dalla Berdyansk occupata è entrata nel porto turco di Karasu con grano ucraino rubato Lo ha annunciato… - SantaK69086335 : RT @Ecatetriformis: Cronache dal delirio negazionista L'ambasciatore dell'Ucraina in Germania Melnyk ha creato un problema con la Polonia… - SantaK69086335 : RT @Lantidiplomatic: 'Non ci sono prove che Bandera ha ucciso ebrei'. Bufera sull'ambasciatore ucraino a Berlino - Crisi in Ucraina - ht… - SantaK69086335 : RT @AntonellaColoru: #Germania Ecco come un VERO giornalista pone domande scomode. Senza sconti e servitù per l'amico dell'Occidente, Ambas… - MaristinaG : RT @Owl36350444: Per la serie 'il #regime #ucraino non è #nazista' : l'ambasciatore dell'#Ucraina in #Germania che elogia #Bandera #Europa… -