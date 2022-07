Turismo, analisi Coldiretti/Ixè: 15,4 milioni di italiani in partenza a luglio (Di sabato 2 luglio 2022) Sono 15,4 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinti dal caldo torrido con temperature oltre i 40 gradi e dalla voglia di dimenticarsi almeno per qualche giorno dell’inflazione, del caro bollette e delle preoccupazioni legate agli effetti della guerra in Ucraina. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè nel primo week end del mese che segna tradizionalmente in Italia l’inizio delle grandi partenze segnate quest’anno dal balzo dei prezzi dei carburanti che peserà sugli spostamenti delle famiglie verso le località di villeggiatura. Le vacanze 2022 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali – sottolinea la Coldiretti – spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) Sono 15,4gliche hanno deciso di andare in vacanza a, con un aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spinti dal caldo torrido con temperature oltre i 40 gradi e dalla voglia di dimenticarsi almeno per qualche giorno dell’inflazione, del caro bollette e delle preoccupazioni legate agli effetti della guerra in Ucraina. È quanto emerge dall’/Ixè nel primo week end del mese che segna tradizionalmente in Italia l’inizio delle grandi partenze segnate quest’anno dal balzo dei prezzi dei carburanti che peserà sugli spostamenti delle famiglie verso le località di villeggiatura. Le vacanze 2022 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali – sottolinea la– spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di ...

Pubblicità

MasterMEMATIC : ?? #oggialezione la Prof.ssa Poggesi con una lezione dal titolo 'Marketing management nel turismo: analisi, strategi… - fabiopozzo : Dal turismo allo shipping, nasce Nomisma Mare La nuova divisione di analisi e di ricerca sarà guidata da un comitat… - FattodelGargano : Manifestazioni e concerti fanno bene al turismo del Gargano, l’analisi del presidente di “Gargano Ok”, Bruno Zangar… - PugliaEEN : Sapevi che i turisti italiani e stranieri in vacanza in Puglia tra l’inverno '21 e la primavera '22 hanno speso sul… - OT_ilblog : Cosa è il #turismosostenibile per un normale turista? Vi consigliamo la lettura di questa analisi proposta da… -