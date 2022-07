Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Giornata molto tesa ma normale, non sono caduto” (Di sabato 2 luglio 2022) La seconda tappa del Tour de France non ha offerto forse lo spettacolo che era previsto, con il vento che non è mai stato fattore di enorme disturbo, ma nello stesso momento ha regalato grandi momenti di interesse e caos fino al successo di Fabio Jakobsen. Nessun cambiamento in classifica tra i ”big”, nonostante una caduta che ha coinvolto tantissimi uomini del gruppo. Tra questi anche Tadej Pogacar, salvato dal fatto che l’incidente sia avvenuto negli ultimi 3 km: “Io non sono caduto e spero che tutti siano in grado di ripartire domani. Anche molti miei compagni sono finiti a terra”. Lo sloveno non è sembrato particolarmente colpito dall’andamento caotico della tappa: “Una Giornata sicuramente molto tesa, ma non c’è ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) La seconda tappa deldenon ha offerto forse lo spettacolo che era previsto, con il vento che non è mai stato fattore di enorme disturbo, ma nello stesso momento ha regalato grandi momenti di interesse e caos fino al successo di Fabio Jakobsen. Nessun cambiamento in classifica tra i ”big”, nonostante una caduta che ha coinvolto tantissimi uomini del gruppo. Tra questi anche, salvato dal fatto che l’incidente sia avvenuto negli ultimi 3 km: “Io none spero che tutti siano in grado di ripartire domani. Anche molti miei compagnifiniti a terra”. Lo sloveno non è sembrato particolarmente colpito dall’andamento caotico della tappa: “Unasicuramente, ma non c’è ...

