Tour de France 2022 | Alberto Dainese fuori gioco per una caduta Damiano Caruso sempre attento e con i migliori al traguardo

Una seconda tappa del Tour de France 2022 in chiaroscuro per l'Italia. Sul traguardo di Nyborg si è imposto in volata Fabio Jakobsen, ci si attendeva spettacolo sul ponte di Storebaelt: le cadute hanno animato la corsa, ma non ci sono stati grandi sconvolgimenti. In casa azzurra da segnalare c'è sicuramente la buonissima nona piazza di Luca Mozzato, incappato anche lui in una delle cadute prima, riuscendo a rientrare bene e a trovare una top-10 allo sprint sicuramente positiva alla sua prima esperienza nella Grande Boucle. In chiave classifica generale, dopo la leggera debacle di ieri a cronometro, Damiano Caruso oggi è stato sempre attento e con i migliori in testa al gruppo. Il siciliano della Bahrain-Victorious non ha rischiato ...

