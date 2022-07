Settebello in finale con la Spagna Pellacani, sono tuffi da sogno - Sport - quotidiano.net (Di sabato 2 luglio 2022) La gioia della squadra azzurra di pallanuoto maschile che ieri ha battuto in semifinale la Grecia per 11 - 10 e domani difenderà il suo titolo iridato di Gianmario Bonzi Un Settebello dominante, con ... Leggi su quotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) La gioia della squadra azzurra di pallanuoto maschile che ieri ha battuto in semila Grecia per 11 - 10 e domani difenderà il suo titolo iridato di Gianmario Bonzi Undominante, con ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora… - LiaCapizzi : Il Settebello è in finale ai Mondiali ???? Non era scontato. L'Olimpiade di Tokyo è stata una ferita (7°), forse lo… - SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO MONDIALI, SETTEBELLO IN FINALE: GRECIA BATTUTA 11-10 #SkySport #FINABudapest2022 - BottaroRosella : RT @TV2000it: #Mondiali #pallanuoto : straordinario #Settebello #Italia in finale, battuta #Grecia L'avversaria di domenica uscirà dall… - InesCatellani2 : RT @Eurosport_IT: SIAMO IN FINALE! ?????? In una gara combattuta fino alla fine il Settebello supera 11-10 la Grecia in semifinale: ora in fi… -