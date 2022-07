Per Paola Turci e Francesca Pascale matrimonio nel castello e gli auguri di Berlusconi (Di sabato 2 luglio 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate oggi alle 17 nel Palazzo dei Priori, sede del comune di Montalcino, in Toscana. Doveva essere un matrimonio segreto ma di segreto è rimasto ben poco. Da quando sui social ha iniziato a girare la notizia del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale sono iniziati anche gli auguri da parte dei fan della cantautrice, dei colleghi, degli amici che non sapevano nulla. Tutti a caccia di notizie e curiosità sulle nozze di Paola e Francesca e in breve tempo si è saputo del castello di Velona, dei 30 invitati e altro. Ad unire civilmente la cantautrice e la compagna il sindaco Silvio Franceschelli poi il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 2 luglio 2022)si sono sposate oggi alle 17 nel Palazzo dei Priori, sede del comune di Montalcino, in Toscana. Doveva essere unsegreto ma di segreto è rimasto ben poco. Da quando sui social ha iniziato a girare la notizia deldisono iniziati anche glida parte dei fan della cantautrice, dei colleghi, degli amici che non sapevano nulla. Tutti a caccia di notizie e curiosità sulle nozze die in breve tempo si è saputo deldi Velona, dei 30 invitati e altro. Ad unire civilmente la cantautrice e la compagna il sindaco Silvio Franceschelli poi il ...

