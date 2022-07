Pendolare rapinato alle Cascine | uno preso Caccia agli altri due - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 2 luglio 2022) Un 20enne va in carcere per una rapina alla fermata della tramvia avvenuta il 5 aprile scorso, quando unappena sceso da un convoglio venne assalito da tre soggetti, in pieno giorno, i quali ...

Un 20enne va in carcere per una rapina alla fermata della tramvia avvenuta il 5 aprile scorso, quando un pendolare appena sceso da un convoglio venne assalito da tre soggetti, in pieno giorno, i quali lo minacciarono con un coltello mentre camminava verso il luogo di lavoro. Successe alle Cascine, in ... I fatti risalgono allo scorso 5 aprile quando il giovane, assistito da altri due soggetti, aveva assalito un pendolare appena sceso dal tram. L'uomo minacciato con un coltello era stato derubato di ... Ieri mattina la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, n ...