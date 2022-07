"Non sa fare il capo". Pasquino asfalta Conte in diretta tv. E sull'autunno... (Di sabato 2 luglio 2022) Gianfranco Pasquino attacca Giuseppe Conte. Anzi lo asfalta in diretta tv. Il politologo è stato ospite di "Controcorrente" sabato 2 luglio e ha affrontato il tema della crisi del M5s. "Conte non sa nemmeno che cosa vuole - ha detto Pasquino alla Gentili - Dice delle cose e ne fa altre. E non ha ancora le redini del suo movimento. Il trend del M5s è in continuo arretramento e non tornerà mai più alle origini. Il problema è che Conte non sa neanche da che parte cominciare per fare il capo politico". Gianfranco Pasquino ha grande fiducia nella capacità italiana di stoccare il gas. Per questo il futuro è roseo. "Con meno gas sarà un autunno più fresco - ha detto Pasquino a ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Gianfrancoattacca Giuseppe. Anzi lointv. Il politologo è stato ospite di "Controcorrente" sabato 2 luglio e ha affrontato il tema della crisi del M5s. "non sa nemmeno che cosa vuole - ha dettoalla Gentili - Dice delle cose e ne fa altre. E non ha ancora le redini del suo movimento. Il trend del M5s è in continuo arretramento e non tornerà mai più alle origini. Il problema è chenon sa neanche da che parte cominciare perilpolitico". Gianfrancoha grande fiducia nella capacità italiana di stoccare il gas. Per questo il futuro è roseo. "Con meno gas sarà unpiù fresco - ha dettoa ...

