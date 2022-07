Lutto a Sanremo per la scomparsa della cantante. La notizia all’improvviso, il mistero sulla causa del decesso (Di sabato 2 luglio 2022) Lutto a Sanremo e nel mondo della musica italiana. Se n’è andata ieri sera una delle voci femminili più straordinarie dei primi anni Novanta. All’anagrafe Flavia Pozzaglio, Irene Fargo è morta il 2 luglio e avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre ed era nata a Palazzolo. La cantante cresciuta Chiari, in provincia di Brescia, era nota al grande pubblico soprattutto per le due apparizioni al Festival di Sanremo, entrambe le volte nella sezione Nuove Proposte, dove si posizionò seconda con La donna di Ibsen e Come una Turadot. Nel 1991 si piazzò dietro a Paolo Vallesi e ne. 1992 dietro a Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Irene Fargo è morta, addio alla cantante di Sanremo Come scrive il Giornale di Brescia, le canzoni che portò a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)e nel mondomusica italiana. Se n’è andata ieri sera una delle voci femminili più straordinarie dei primi anni Novanta. All’anagrafe Flavia Pozzaglio, Irene Fargo è morta il 2 luglio e avrebbe compiuto 60 anni il prossimo novembre ed era nata a Palazzolo. Lacresciuta Chiari, in provincia di Brescia, era nota al grande pubblico soprattutto per le due apparizioni al Festival di, entrambe le volte nella sezione Nuove Proposte, dove si posizionò seconda con La donna di Ibsen e Come una Turadot. Nel 1991 si piazzò dietro a Paolo Vallesi e ne. 1992 dietro a Aleandro Baldi e Francesca Alotta. Irene Fargo è morta, addio alladiCome scrive il Giornale di Brescia, le canzoni che portò a ...

