Luigi Strangis rivela se ha già investito il montepremi vinto ad Amici 21 (Di sabato 2 luglio 2022) Come ha investito il montepremi Luigi Strangis Luigi Strangis ha vinto l’ultima edizione di Amici 21 e ora si gode il meritato successo, seguito anche dal primo EP che sta scalando le classifiche musicali (tanto che ne detiene già un record speciale). Ma con il montepremi vinto cosa ha pensato di farci? Li ha investiti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 2 luglio 2022) Come hailhal’ultima edizione di21 e ora si gode il meritato successo, seguito anche dal primo EP che sta scalando le classifiche musicali (tanto che ne detiene già un record speciale). Ma con ilcosa ha pensato di farci? Li ha investiti L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

RaiRadio2 : “Voglio cambiare ma mantenendo la mia personalità” #LuigiStrangis con @emastokholma nel backstage esclusivo di… - piccolamiki92 : RT @SocialArtistOF2: #TienimiStanotte di LUIGI STRANGIS è il brano più votato della prima settimana degli #SASummerHits2022. 2. No Stress… - fit_mintag : RT @SocialArtistOF2: #TienimiStanotte di LUIGI STRANGIS è il brano più votato della prima settimana degli #SASummerHits2022. 2. No Stress… - thebrexix : RT @SocialArtistOF2: #TienimiStanotte di LUIGI STRANGIS è il brano più votato della prima settimana degli #SASummerHits2022. 2. No Stress… - karevismysun : Luigi strangis non soffre il caldo, questo ormai lo abbiamo capito #Amici21 • #luigistrangis -