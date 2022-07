LIVE Italia-Olanda pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Setterosa vuole tornare sul podio dopo 7 anni! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto donne 2022, il Setterosa sfida l’Olanda per il bronzo. Il cammino del Setterosa verso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 contro le Italiane, vincendo praticamente ogni quarto di gara. Olanda invece che viene dalla sconfitta di misura patita nell’altra semifinale contro l’Ungheria per 13-12. L’Italia desidera il podio che manca da ben 7 anni, il bronzo è assolutamente alla portata del Setterosa. Partita: ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale didonne, ilsfida l’per il bronzo. Il cammino delverso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 contro lene, vincendo praticamente ogni quarto di gara.invece che viene dalla sconfitta di misura patita nell’altra semifinale contro l’Ungheria per 13-12. L’desidera ilche manca da ben 7 anni, il bronzo è assolutamente alla portata del. Partita: ...

