Ius Scholae, Cei: “Riforma che va incontro alla realtà di un Paese che cambia. Ragioni prevalgano sui dibattiti ideologici” (Di sabato 2 luglio 2022) Una Riforma che “va incontro alla realtà di un Paese che sta cambiando” e la speranza che “le Ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai dibattiti ideologici per il bene non solo di chi aspetta questa legge ma anche dell’Italia che è uno dei Paesi più vecchi”. Così monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e presidente della Fondazione Migrantes, parla dello Ius Scholae. E alle forze politiche che affermano non sia una priorità il rappresentante della Cei replica: “Ne parliamo da almeno quindici anni, contrapporre il caro-bollette non ha senso”. Piuttosto, spiega all’Ansa, le contrapposizioni politiche sono legate al fatto che la legge sullo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Unache “vadi unche stando” e la speranza che “lee larispetto aiper il bene non solo di chi aspetta questa legge ma anche dell’Italia che è uno dei Paesi più vecchi”. Così monsignor Gian Carlo Perego, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e presidente della Fondazione Migrantes, parla dello Ius. E alle forze politiche che affermano non sia una priorità il rappresentante della Cei replica: “Ne parliamo da almeno quindici anni, contrapporre il caro-bollette non ha senso”. Piuttosto, spiega all’Ansa, le contrapposizioni politiche sono legate al fatto che la legge sullo ...

Pubblicità

borghi_claudio : Governo, Borghi: 'Sinistra ritiri subito Ius scholae e cannabis' - LegaSalvini : ++ IUS SCHOLAE? UNA FOLLIA! ECCO ALCUNI MOTIVI ++ - elio_vito : @matteosalvinimi La droga è libera oggi, liberamente venduta dalla criminalità. Lo Ius Scholae non cittadinanza fac… - giuliogori : @ShanaShanara Non è il sangue (ius sanguinis), non è il nascere (ius soli), ma il crescere (ius scholae) - AnnaRuotolo71 : @l_honestly Non sanno cos'è lo ius scholae, perchè le scuole non le hanno frequentate. -