Il Tempo e la passione di Lotito per il fotofinish: gli piacciono le trattative risolte sul filo, per sfinimento (Di sabato 2 luglio 2022) Sul Tempo, Luigi Salomone scrive dell’inclinazione di Lotito a condurre affari last minute: i momenti di grande pressione sono quelli che il presidente della Lazio preferisce. “Gli piace così e, spesso, ci azzecca: il presidente Lotito non cambia mai. Tutto all’ultimo, rischiando di non accontentare Sarri a cui ha promesso i rinforzi in larga parte all’inizio di luglio”. A poche ore dal ritiro estivo, per ora gli unici acquisti sono Marcos Antonio e Cancellieri. La Lazio da ieri è senza portiere per l’addio di Reina. “Via anche Pepe e subito sul web impazzano le battute: che Lotito abbia deciso di far giocare la Lazio col portiere volante come si faceva una volta sui campetti impolverati da ragazzini? Nemmeno per sogno, sono giorni frenetici, quei momenti in cui il presidente si esalta. A volte si blocca un fax, una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Sul, Luigi Salomone scrive dell’inclinazione dia condurre affari last minute: i momenti di grande pressione sono quelli che il presidente della Lazio preferisce. “Gli piace così e, spesso, ci azzecca: il presidentenon cambia mai. Tutto all’ultimo, rischiando di non accontentare Sarri a cui ha promesso i rinforzi in larga parte all’inizio di luglio”. A poche ore dal ritiro estivo, per ora gli unici acquisti sono Marcos Antonio e Cancellieri. La Lazio da ieri è senza portiere per l’addio di Reina. “Via anche Pepe e subito sul web impazzano le battute: cheabbia deciso di far giocare la Lazio col portiere volante come si faceva una volta sui campetti impolverati da ragazzini? Nemmeno per sogno, sono giorni frenetici, quei momenti in cui il presidente si esalta. A volte si blocca un fax, una ...

