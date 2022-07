Guida delle squadre di Euro 2022 femminile Finlandia (Di sabato 2 luglio 2022) La Finlandia era abbastanza soddisfatta dopo il sorteggio delle qualificazioni, essendo stata accoppiata con la Scozia dalla prima fascia e il Portogallo dalla terza fascia. Avrebbe potuto andare molto peggio. Quindi la Finlandia ha iniziato a ottenere risultati con un risultato chiave in arrivo nell’ultima partita del 2019, in trasferta contro il Portogallo su un terribile campo vicino al Porto. Con un finale drammatico, la Finlandia ha pareggiato su calcio d’angolo all’ultimo minuto, Anna Westerlund ha bloccato un difensore portoghese in modo che Linda Sällström potesse segnare. Euro 2022 Finlandia: come sta la squadra Questo ha dato il tono per il resto della stagione, con la Finlandia che ha preso l’abitudine di segnare gol importanti in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 luglio 2022) Laera abbastanza soddisfatta dopo il sorteggioqualificazioni, essendo stata accoppiata con la Scozia dalla prima fascia e il Portogallo dalla terza fascia. Avrebbe potuto andare molto peggio. Quindi laha iniziato a ottenere risultati con un risultato chiave in arrivo nell’ultima partita del 2019, in trasferta contro il Portogallo su un terribile campo vicino al Porto. Con un finale drammatico, laha pareggiato su calcio d’angolo all’ultimo minuto, Anna Westerlund ha bloccato un difensore portoghese in modo che Linda Sällström potesse segnare.: come sta la squadra Questo ha dato il tono per il resto della stagione, con lache ha preso l’abitudine di segnare gol importanti in ...

Pubblicità

FChiusaroli : RT @trale_parole: Che poetando il senso inizi, con maestrale guida assimilando vita tra gli istanti, strattonati nel finire delle parole, c… - periodicodaily : Guida delle squadre di Euro 2022 femminile Finlandia #euro2022 #finlandia - caterinacorda1 : RT @gr_grim: Mi ricordate il tipo di Paesi in cui si piazzano figli e nipoti dei Capi di Stato alla guida delle Pubbliche Amministrazioni s… - brichiel : RT @gr_grim: Mi ricordate il tipo di Paesi in cui si piazzano figli e nipoti dei Capi di Stato alla guida delle Pubbliche Amministrazioni s… - DrivingGolfers : RT @gr_grim: Mi ricordate il tipo di Paesi in cui si piazzano figli e nipoti dei Capi di Stato alla guida delle Pubbliche Amministrazioni s… -