(Di sabato 2 luglio 2022) Così il sottosegretario all'Editoria Giuseppe, di Forza Italia, in una intervista al 'Quotidiano del Sud Basilicata'. 'Ricordiamoci - aggiunge - che questo è unstranissimo, di...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo: Moles, 'irresponsabile chi ne mina l'unità' - - totobrocchi : Molti giornalisti italiani sono semplicemente delle troie da ufficio, ecco perché li leggete con la lingua di fuori… -

Così il sottosegretario all'Editoria Giuseppe, di Forza Italia, in una intervista al 'Quotidiano del Sud Basilicata'. 'Ricordiamoci - aggiunge - che questo è unstranissimo, di unità ......il dovere delè quello di considerare questo come un bene pubblico essenziale. Essenziale soprattutto per una democrazia liberale. E va tutelato". E rispetto alle testate all'estero,...Bardi stizzito dalle parole di Moles: «Poco istituzionale. Sempre soddisfatte le numerose richieste di Forza Italia» ...POTENZA - "Sorprende, nel merito e nella forma, l'intervista del Sottosegretario Giuseppe Moles. Nel merito, perché tutte le decisioni sono state sempre prese ...