Futuro Bernardeschi: si scalda l'ipotesi Liga (Di sabato 2 luglio 2022) Finito tra gli svincolati in attesa di una chiamata, Federico Bernardeschi potrebbe presto vestire una nuova maglia. Bernardeschi Juventus Atletico Madrid Su Sky il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato di un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid. Simeone avrebbe richiesto informazioni sul calciatore. Risulta che l'agente dell'ex viola Pastorello sia stato in chiamata con la dirigenza biancorossa. Il giocatore a inizio mercato sembrava vicino al Napoli, che poi ha deciso di virare su Deulofeu dell'Udinese, ma la pista si è molto raffreddata. L'Inter è stata un'ipotesi poco concreta, ma il suo Futuro è un grande punto interrogativo. L'agente punta a un club che possa fargli percepire 4,5 milioni. Rocco Scatà

