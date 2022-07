Francesca Pascale | la sua evoluzione beauty dai tempi di Berlusconi a quelli di Paola Turci

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - MonicaCirinna : Auguri, @paolaturci e Francesca #Pascale. Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezz… - danielamarch8 : RT @Lisaonthesofa: Stupore per l'annuncio del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Sinceramente a me sembrava strano prima, quan… - StraNotizie : Paola Turci risponde alle offese omofobe dopo l’annuncio del suo matrimonio con Francesca Pascale -

Colpo di scena alla vigilia delle nozze trae Paola Turci . Poche ore prima che la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana salgano all'altare celebrando la loro unione civile in Comune a Montalcino , ecco ...L'unione civile tra la cantante e la showgirl all'insegna della privacy: 30 invitati in Val d'Orcia tra le rose e i fiori di curcuma, pioggia di congratulazioni social e anche insulti dagli ...In base alle indiscrezioni, Silvio Berlusconi avrebbe fatto un regalo speciale alla sua ex Francesca Pascale per il matrimonio con Paola Turci.