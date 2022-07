Fosca Innocenti 2, parla Vanessa Incontrada: «Narrazione più forte» (Di sabato 2 luglio 2022) Il set di Fosca Innocenti 2 si è aperto da qualche giorno e l'attrice Vanessa Incontrada ha svelato le prime anticipazioni. Rispetto al primo capitolo della fiction, la trama delle nuove puntate è più forte e avvincente. Le novità, purtroppo non buone, riguardano anche il suo rapporto con Cosimo. Fosca Innocenti 2: parla Vanessa Incontrada Intervistata dal settimanale Di Più Tv, Vanessa Incontrada ha parlato di Fosca Innocenti 2. L'attrice è tornata sul set da qualche giorno ed è stata molto felice di ritrovare tutti i colleghi, con i quali già l'anno scorso aveva instaurato un bellissimo rapporto. «Sono davvero felice di girare la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 2 luglio 2022) Il set di2 si è aperto da qualche giorno e l'attriceha svelato le prime anticipazioni. Rispetto al primo capitolo della fiction, la trama delle nuove puntate è piùe avvincente. Le novità, purtroppo non buone, riguardano anche il suo rapporto con Cosimo.2:Intervistata dal settimanale Di Più Tv,hato di2. L'attrice è tornata sul set da qualche giorno ed è stata molto felice di ritrovare tutti i colleghi, con i quali già l'anno scorso aveva instaurato un bellissimo rapporto. «Sono davvero felice di girare la ...

