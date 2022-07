Formula E, E-Prix Marrakech: torna al successo Mortara davanti a Da Costa ed è leader del Mondiale, 19° Giovinazzi (Di sabato 2 luglio 2022) Il periodo negativo sembrerebbe essere ormai alle spalle: Edoardo Mortara trionfa con merito all’E-Prix di Marrakech 2022, partito dalla seconda posizione ha condotto una gara impeccabile, senza alcuna sbavatura (anche sotto pressione). Il pilota della Rokit Venturi Racing, approfittando di una giornata difficile di Stoffel Vandoorne (partito 20esimo a causa di problemi ai freni, ottavo in gara) è adesso al comando della classifica piloti. Chiude in seconda posizione il portoghese Antonio Felix Da Costa: il team DS le ha provate tutte per cercare di raggiungere l’elvetico, leader della gara, tentando anche uno scambio di posizioni due volte tra i due piloti (compreso, dunque, Jean-Eric Vergne), ma il passo di Mortara era nettamente superiore. Nel finale di gara Vergne ha risentito dei ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Il periodo negativo sembrerebbe essere ormai alle spalle: Edoardotrionfa con merito all’E-di2022, partito dalla seconda posizione ha condotto una gara impeccabile, senza alcuna sbavatura (anche sotto pressione). Il pilota della Rokit Venturi Racing, approfittando di una giornata difficile di Stoffel Vandoorne (partito 20esimo a causa di problemi ai freni, ottavo in gara) è adesso al comando della classifica piloti. Chiude in seconda posizione il portoghese Antonio Felix Da: il team DS le ha provate tutte per cercare di raggiungere l’elvetico,della gara, tentando anche uno scambio di posizioni due volte tra i due piloti (compreso, dunque, Jean-Eric Vergne), ma il passo diera nettamente superiore. Nel finale di gara Vergne ha risentito dei ...

