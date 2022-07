Fiorentina | l'agente di Kokorin | 'La risoluzione non è un'ipotesi'

Pubblicità

Commenta per primo L'attaccante della, Aleksandr Kokorin , potrebbe rimanere a Firenze anche il prossimo anno. A confermalo è il suo, Timofey Berdyshev , intervistato da FirenzeViola : 'Sasha ha accettato con grande ......Juve e Inter Si allunga la lista delle pretendenti per Milenkovic della. In base a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, De Laurentiis avrebbe avuto dei contatti con l'...Kokorin, ai margini della rosa, vuole restare in viola: "Vuole stupire" Aleksandr Kokorin vuole restare a tutti i costi alla Fiorentina. Nonostante un anno ai margini della rosa, l'attaccante russo vu ...Un’altra estate per mettersi alla prova e dimostrare di essere ancora un giocatore utile alla causa della Fiorentina. Prevede questo e nient’altro il programma di Sasha Kokorin, che ...