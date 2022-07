Emergenza climatica: perché non ci preoccupiamo abbastanza? (Di sabato 2 luglio 2022) Quasi la totalità dei climatologi afferma che l’Emergenza climatica è realtà e causata dall’attività umana. Gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti ne sono l’esempio lampante. Eppure il negazionismo climatico continua ad essere realtà e anche chi i più attenti alle questioni ecologiche, a volte, faticano a mettere in atto quelle azioni necessarie per contrastare il riscaldamento globale. Sembra che non riteniamo la crisi ambientale un rischio vero e proprio e, difronte a questioni più imminenti, come è stata la pandemia da coronavirus in questi due anni, sembra ci sia una tendenza a spostarla in secondo piano. Emergenza climatica: le barriere psicologiche Emergenza climatica – Photo Credits LifegateSiamo consci della realtà dell’Emergenza ambientale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 luglio 2022) Quasi la totalità dei climatologi afferma che l’è realtà e causata dall’attività umana. Gli eventi atmosferici estremi sempre più frequenti ne sono l’esempio lampante. Eppure il negazionismo climatico continua ad essere realtà e anche chi i più attenti alle questioni ecologiche, a volte, faticano a mettere in atto quelle azioni necessarie per contrastare il riscaldamento globale. Sembra che non riteniamo la crisi ambientale un rischio vero e proprio e, difronte a questioni più imminenti, come è stata la pandemia da coronavirus in questi due anni, sembra ci sia una tendenza a spostarla in secondo piano.: le barriere psicologiche– Photo Credits LifegateSiamo consci della realtà dell’ambientale ...

