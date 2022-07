E’ stato un cellulare a ferire il 17enne alla Festa della Madonna delle Grazie (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito alla notizia diffusa in queste ore dagli organi di stampa, relativamente ad un incidente avvenuto nella serata di ieri alla Festa della Madonna delle Grazie (leggi qui), l’assessore al Commercio, Luigi Ambrosone, rende noto che il ragazzo 17enne non è stato ferito da un pezzo di una delle giostre staccatasi mentre era in funzione, bensì da un cellulare, caduto dalle mani di una persona che tentava di fare un video dall’alto dell’attrazione. La conferma è arrivata dalla squadra volante della Questura di Benevento che ha già fatto le dovute indagini ed ha rilevato il perfetto funzionamento della giostra in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIn meritonotizia diffusa in queste ore dagli organi di stampa, relativamente ad un incidente avvenuto nella serata di ieri(leggi qui), l’assessore al Commercio, Luigi Ambrosone, rende noto che il ragazzonon èferito da un pezzo di unagiostre staccatasi mentre era in funzione, bensì da un, caduto dalle mani di una persona che tentava di fare un video dall’alto dell’attrazione. La conferma è arrivata dsquadra volanteQuestura di Benevento che ha già fatto le dovute indagini ed ha rilevato il perfetto funzionamentogiostra in ...

