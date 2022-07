D’Amico: “Dybala? Non mi stupirei se accettasse quello che gli propongono” (Di sabato 2 luglio 2022) Il noto procuratore Andrea D'Amico ha parlato del futuro di Paulo Dybala, accostato anche al Milan negli ultimi giorni. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Il noto procuratore Andrea D'Amico ha parlato del futuro di Paulo, accostato anche al Milan negli ultimi giorni. Le dichiarazioni

Pubblicità

FcInterNewsit : D'Amico: 'Non mi stupirei se Dybala accettasse quello che gli propongono' - milansette : D'Amico: 'Dybala? I grandi salari li possono pagare sempre meno squadre. Non mi stupirei se Paulo dovesse accettare… - sportli26181512 : D'Amico: 'Dybala? I grandi salari li possono pagare sempre meno squadre. Non mi stupirei se Paulo dovesse accettare… - TUTTOJUVE_COM : D'Amico: 'Dybala? I grandi salari li possono pagare sempre meno squadre' - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: D’Amico svela: «Dybala potrebbe accettare questa offerta» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -