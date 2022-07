Covid: Speranza, 'mascherine fondamentali, chiedo prudenza alle persone' (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - "Le mascherine sono e restano fondamentali. Abbiamo un obbligo più limitato e abbiamo una raccomandazione che continuiamo a fare con forza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine... Leggi su today (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - "Lesono e restano. Abbiamo un obbligo più limitato e abbiamo una raccomandazione che continuiamo a fare con forza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, al termine...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - repubblica : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' - fanpage : ?? Il ministro della Salute Roberto Speranza avverte: “C’è un’ondata di Covid in corso, è necessario continuare con… - AseroGiovanna : RT @SicilianoSum: Da oggi in #Russia tutte le restrizioni imposte dal #Covid sono revocate. #Putin #Draghi #Speranza #Italia #DraghiVatten… - AntonSessa : RT @AlexBazzaro: Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio… -