Pubblicità

sportli26181512 : #Carragher duro su #CristianoRonaldo: 'Segna, ma peggiora le squadre': L'ex difensore del Liverpool non ha risparmi… -

Corriere dello Sport

Parole dure quelle di Jamie(oggi opinionista a Sky Sports Uk), che sul suo profilo Twitter non ha affatto risparmiato l'asso portoghese dopo la notizia fatta circolare dal Times relativa ...Dio mi ha regalato il talento e io devo esserne grato e continuare a lavorareper non ...e Klopp hanno speso parole dolcissime per lui. E poi: il guard of honour per l'ultima ad Anfield, ... Carragher duro su Cristiano Ronaldo: "Segna, ma peggiora le squadre" L'ex difensore del Liverpool non ha risparmiato l'ex Juve: "La richiesta di trasferimento 'uccide' il fatto che un anno fa abbia scelto il Manchester United rispetto al City per questione di cuore" ...