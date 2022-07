Calciomercato Roma, per Zaniolo spunta anche il Paris Saint Germain! (Di sabato 2 luglio 2022) Il pezzo forte del mercato estivo sembra essere Nicolò Zaniolo, ieri sera anche Massara ha colloquiato con Pinto al riguardo, ma occhio al PSG PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un mercato in entrata che ha portato al momento solo 3 pedine, Matic a parte lo spessore degli acquisti giallorossi che Mourinho si aspetta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 2 luglio 2022) Il pezzo forte del mercato estivo sembra essere Nicolò, ieri seraMassara ha colloquiato con Pinto al riguardo, ma occhio al PSG PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un mercato in entrata che ha portato al momento solo 3 pedine, Matic a parte lo spessore degli acquisti giallorossi che Mourinho si aspetta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus sta lavorando con determinazione su #Zaniolo: contatti frequenti, ma serve pazienza. Bianconeri intenz… - DiMarzio : . @OfficialASRoma, è fatta per l'acquisto di #Celik dal @losclive - DiMarzio : .@OfficialASRoma: Mile #Svilar è arrivato in città per le visite mediche e la firma #SerieA #calciomercato - colombre : RT @lo_360: La #Juventus ha pagato #DeLigt 80 mln,dopo 3 anni dove ha deluso le aspettative chiedono 120 mln. Nel frattempo chiede #Zaniolo… - asromaliveit1 : ?? Gattuso si è convinto e apre all'acquisto di #CarlesPerez. Lo spagnolo può essere la pedina per Guedes -