Bruno duro: “Sono un anti-juventino. Baggio? Se non me lo toglievano di torno, lo uccidevo” (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex calciatore di Fiorentina, Juventus e Torino, Pasquale Bruno, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport dove ha parlato delle sue passate esperienze calcistiche. Ecco alcuni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex calciatore di Fiorentina, Juventus e Torino, Pasquale, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport dove ha parlato delle sue passate esperienze calcistiche. Ecco alcuni...

Pubblicità

Bruno_GNYC : @milan_risorto Cerca aiuto. Nella famiglia. Negli amici. Nelle piccole cose. Fatti aiutare da un professionista se… - solounastella : RT @LorenzoAndreol4: Andrea Vavassori e Nikola Cacic al secondo turno di #Wimbledon in virtù del 62 76 76 agli argentini Baez/Delbonis. Ade… - MercRF : RT @LorenzoAndreol4: Andrea Vavassori e Nikola Cacic al secondo turno di #Wimbledon in virtù del 62 76 76 agli argentini Baez/Delbonis. Ade… - LorenzoAndreol4 : Andrea Vavassori e Nikola Cacic al secondo turno di #Wimbledon in virtù del 62 76 76 agli argentini Baez/Delbonis.… - cittyskywalker : @DeScalise kasydbaidyxjaisi8a7zdhsk bruno pito duro con valen y con w!! -