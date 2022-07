Bologna, la Premier ti fa ricco: in arrivo 22 milioni dal Brentford per Hickey (Di sabato 2 luglio 2022) L’esborso faraonico dei club di Premier League sul calciomercato non sembra destinato ad arrestarsi. E questa volta a beneficiare della florida situazione economica delle società britanniche è una squadra di Serie A. Il Bologna infatti ha trovato l’accordo con il Brentford per la cessione a titolo definitivo di Aaron Hickey: il terzino scozzese classe 2002 si trasferirà in Inghilterra per una cifra da record. Gli inglesi infatti verseranno ben 22 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse rossoblu per talento scozzese che dal 2020, ha totalizzato 47 presenze e 5 gol con la maglia del Bologna. Quella di Hickey diventa la seconda cessione più cara nella storia del club, subito dopo quella di Verdi (ceduto al Napoli per 24,5 milioni). Una prezzo ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) L’esborso faraonico dei club diLeague sul calciomercato non sembra destinato ad arrestarsi. E questa volta a beneficiare della florida situazione economica delle società britanniche è una squadra di Serie A. Ilinfatti ha trovato l’accordo con ilper la cessione a titolo definitivo di Aaron: il terzino scozzese classe 2002 si trasferirà in Inghilterra per una cifra da record. Gli inglesi infatti verseranno ben 22di euro (bonus compresi) nelle casse rossoblu per talento scozzese che dal 2020, ha totalizzato 47 presenze e 5 gol con la maglia del. Quella didiventa la seconda cessione più cara nella storia del club, subito dopo quella di Verdi (ceduto al Napoli per 24,5). Una prezzo ...

Pubblicità

MilanLiveIT : #Hickey verso il #BrentfordFC Affare da 22 milioni: ottima plusvalenza per il #Bologna! - Filo2385Filippo : RT @fantapazzcom: Bologna: addio ad un protagonista che volerà in Premier la prossima settimana - fantapazzcom : Bologna: addio ad un protagonista che volerà in Premier la prossima settimana - crispitari_93 : Comunque a Bologna #Sartori inizia a lavorare alla grande. Un bel pacco di soldi dalla Premier League per #Hickey direzione #Brentford - Vitojumped : RT @tuskatore: @smgii1908 Comunque va in una delle realtà più dinamiche e interessanti della Premier, beato lui. Eh ma meglio passare dall'… -