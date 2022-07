Bianca Belair | “Stephanie McMahon ha tutto sotto controllo come nuovo CEO della WWE”

Pubblicità

TSOWrestling : Parole al miele per la nuova CEO ad interim della #WWE #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : QUANTE POSSIBILITÀ HA CARMELLA DI BATTERE BIANCA BELAIR? #WWE #Carmella #BiancaBelair - IsolaWrestling : Bianca Belair si rivolge ai fan che sottovalutano Carmella - theshieldofspo1 : Bianca Belair crede che Montez Ford sarà una grande star - TSOWrestling : Bianca crede in suo marito #TSOW #TSOS -

The Shield Of Wrestling

WWE Raw Women's Championship :(C) vs Carmella La campionessa in carica avrebbe dovuto affrontare Rhea Ripley, ma la componente del Judgment Day è attualmente ferma ai box per un ...I risultati di Hell in a Cell WWE Raw Women's Championship :(C) batte Becky Lynch & Asuka Lo show si è aperto con il triple threat match interamente al femminile che ha tenuto il ... Bianca Belair elogia Stephanie McMahon Bianca Belair intervistata da Denise Salcedo ha avuto modo di parlare di Stephanie McMahon definendola come una fonte d'ispirazione.In una chiacchierata con Sport Illustrated Bianca Belair ha parlato del fatto che le persone dovrebbero portare più rispetto ai wrestler della WWE che non solo lottano, ma sono anche dei grandi intrat ...