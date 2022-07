Bellanova | lunedì visite mediche e firma con l’Inter

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 luglio 2022)sarà ilDay per: giornata diper il giovane esterno proveniente dal Cagliari La giornata disarà quella dei saluti per l’esterno classe 2000 Raoulche, dopo una stagione con il Cagliari si trasferirà al. Come riporta L’Unione Sarda a brevesosterrà lecon la sua nuova squadra,, presumibilmente nella giornata di. Successivamente il giocatore firmerà il proprio contratto quinquennale con i nerazzurri dove percepirà un ingaggio di 900.000 euro a salire. L'articolo proviene da Calcio News 24.