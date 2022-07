365 giorni con Maria: 2 luglio | Una donna speciale sale su quel carretto (Di sabato 2 luglio 2022) La Madonna appare a un contadino chiedendogli di essere portata in città su di un carro. Da quel giorno Maria ha sempre protetto gli abitanti di quella città. Ella è infatti anche la Protettrice della città di Matera. Una giovane donna si sta recando a Matera, in autunno, e domanda a un contadino di farla L'articolo 365 giorni con Maria: 2 luglio Una donna speciale sale su quel carretto proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 2 luglio 2022) La Maappare a un contadino chiedendogli di essere portata in città su di un carro. Dagiornoha sempre protetto gli abitanti dila città. Ella è infatti anche la Protettrice della città di Matera. Una giovanesi sta recando a Matera, in autunno, e domanda a un contadino di farla L'articolo 365con: 2Unasuproviene da La Luce di

Pubblicità

killhzo : Se Spinazzola si prende la settimana extra di vacanza fino al 12 luglio avrà fatto la vacanza più lunga della stori… - filipporapisar1 : @elevisconti Minchia è dal 2009 che ripetete sta lagna che il movimento è morto e dal 2021 che Conte è morto e ques… - expoar95 : Insigne in 1 settimana a Toronto si è regalato una macchina e un orologio che voi che lo chiamate cafone non vi pot… - LolloGate20AD : 2 luglio… Potrebbe essere una data come tutte le altre ma non lo è… perché esattamente 365 giorni fa cambiava per s… - soloioenessuno : @vucciria79 Ma perché a 90? Comunque controlla bene, la lavatrice dovrebbe avere un programma tipo lavaggio a mano… -