VNL femminile 2022, Germania e Usa ok: battute Belgio e Serbia (Di venerdì 1 luglio 2022) Vincono Germania e Stati Uniti, frenano ancora Belgio e Serbia. Nella notte italiana di volleyball Nations League, a Calgary in Canada in Pool 5, la Germania vince 3-1 (20–25, 25–18, 25–22, 25–20) contro il Belgio dopo aver perso il primo set. Al Belgio non bastano i 34 punti di un'ottima Britt Herbots. Alle avversarie invece la nazionale statunitense non lascia nemmeno le briciole. Netta vittoria per 3-0 (25–17, 33–31, 25–16). Plummer (18) e Thompson (15) le migliori realizzatrici di una partita che poteva prendere una piega diversa in un infinito secondo set. SportFace.

