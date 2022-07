Vaia: “Nuovo advisory board sarà risorsa per Spallanzani” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il Nuovo ‘advisory board’ sarà un’ulteriore risorsa che lo Spallanzani utilizzerà per programmare, valutare e realizzare tutte le iniziative scientifiche tese al miglioramento della qualità della nostra risposta alla crescente domanda di protezione dalle malattie infettive”. Lo sottolinea Francesco Vaia, direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, commentando su Facebook il Nuovo Scientific advisory board dell’Inmi. “Ieri si è concluso il meeting italo-romeno sul progetto di collaborazione con l’ospedale di frontiera di Sighetu. Progetto nato come risposta concreta alle esigenze di salute dei profughi ucraini”, ha aggiunto Vaia. “Sono sempre più orgoglioso di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ilun’ulterioreche loutilizzerà per programmare, valutare e realizzare tutte le iniziative scientifiche tese al miglioramento della qualità della nostra risposta alla crescente domanda di protezione dalle malattie infettive”. Lo sottolinea Francesco, direttore generale dell’Inmidi Roma, commentando su Facebook ilScientificdell’Inmi. “Ieri si è concluso il meeting italo-romeno sul progetto di collaborazione con l’ospedale di frontiera di Sighetu. Progetto nato come risposta concreta alle esigenze di salute dei profughi ucraini”, ha aggiunto. “Sono sempre più orgoglioso di ...

