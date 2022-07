Ultime Notizie – Paola Turci denuncia insulti omofobi dopo l’annuncio delle nozze con Francesca Pascale (Di venerdì 1 luglio 2022) dopo che la notizia dell’unione civile di Paola Turci e Francesca Pascale, domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto e denunciato insulti omofobi. Stanotte, nella sue storie di Instagram, l’artista ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: “Lesbicona che schifo!!”, recita lo squallido post, che la cantante ha mostrato, commentando: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”. Il profilo della guest house da cui risulta partito commento è stato rapidamente sommerso da messaggi di condanna. Per fortuna, sul web si moltiplicano invece i messaggi di felicitazioni per la coppia, che avrebbe voluto tenere riservata la notizia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022)che la notizia dell’unione civile di, domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto eto. Stanotte, nella sue storie di Instagram, l’artista ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: “Lesbicona che schifo!!”, recita lo squallido post, che la cantante ha mostrato, commentando: “Ignoranza,a, cattiveria e infelicità in una sola frase”. Il profilo della guest house da cui risulta partito commento è stato rapidamente sommerso da messaggi di condanna. Per fortuna, sul web si moltiplicano invece i messaggi di felicitazioni per la coppia, che avrebbe voluto tenere riservata la notizia ...

