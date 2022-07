Ue, più gas dagli Usa che dalla Russia: è la prima volta nella storia - Economia - quotidiano.net (Di venerdì 1 luglio 2022) Taglio del gas russo verso l'Europa Roma, 1 luglio 2022 - Per la prima volta arriva in Europa più gas americano che russo. "I recenti forti tagli della Russia ai flussi di gas naturale verso l'Ue ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Taglio del gas russo verso l'Europa Roma, 1 luglio 2022 - Per laarriva in Europa più gas americano che russo. "I recenti forti tagli dellaai flussi di gas naturale verso l'Ue ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Gli USA sono il paese che storicamente ha prodotto più gas serra a livello mondiale. La sentenza potrebbe avere del… - Link4Universe : Temperature ben sopra i 30°C in tante zone nell'Artico in Russia. Non solo è incredibilmente alta come temperatura… - Radio1Rai : ??#Gas Giugno è il primo mese nella storia in cui l'Unione Europea ha importato più gas liquido dagli Stati Uniti ch… - estudiando_esto : RT @ispionline: A giugno, i flussi di #gas russo verso l’Europa si sono ridotti del 75% e finora l’Italia ha resistito bene. Ma con giugno,… - ChristianBisti : @sibilla75 @CardelliAc É vero, ma ci sono commercianti (e, più in generale, persone) che non si guardano intorno pe… -