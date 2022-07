Tour de France. Una passione chiamata Alpe d'Huez

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 luglio 2022) Qualcosa da celebrare lo si trova sempre nel ciclismo. È nella natura di questo sport la propensione a esistere in una dimensione allargata del tempo, che abbraccia passato e presente e li fonde assieme, come non ci fosse una cesura netta tra cosa è stato e cosa è. Come se tra Petit Breton, Coppi o meglio coppiebartali, Anquetil, Merckx, Hinault, Pantani e i corridori di oggi non sia trascorso oltre un secolo, ma solo un istante, magari lungo, ma un istante appena. D’altra parte la bicicletta è, più o meno, sempre la stessa. Uguale per funzionamento, con qualche dente in più tra i pignoni per grazia ricevuta. E pure i luoghi non sono cambiati molto da oltre un secolo. Certo ci sono novità continue, ma ai santuari ci si torna sempre. Anche se sono santi che non esistono, Sanremo, posti dimenticati dal dio deisi, Roubaix. Per le salite è più facile: servono. ...